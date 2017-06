Diputado renuncia a cargos por escándalo

San Luis Potosí, SLP.

El diputado Enrique Flores Flores renunció a la coordinación del grupo parlamentario del PAN y a la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado de San Luis Potosí, tras el escándalo que provocó un video que muestra una presunta red de corrupción en el que aparece y menciona a legisladores del PRI, PVEM y PRD.



Enrique Flores dio este anuncio en una rueda de prensa en la que también estuvieron presentes los diputados blanquiazules Enrique Díaz Salinas, Héctor Mendizábal y Mariano Niño.

El legislador Flores, quien enfrenta un proceso al interior de su partido estatal por indisciplina, y ahora en la Comisión Anticorrupción del Comité Ejecutivo Nacional causa de la grabación, afirmó que derivado de la situación ventilada se separa de la coordinación de la bancada por convicción personal.

Explicó que deja su puesto para atender y demostrarles a todas aquellas personas que han denunciado de forma errónea y falsa actos de corrupción en su contra.

Flores Flores aseguró que no se ha cometido ningún acto de corrupción: "No tengo nada que esconder, tengo las manos limpias, estoy conforme con el trabajo que dignamente me he esforzado hacer como diputado local". Este lunes se difundió un video en el que aparece el diputado pidiendo dinero a un alcalde para limpiar irregularidades en las cuentas públicas.

En la grabación relaciona a otros de sus homólogos como Óscar Bautista Villegas (PRI), Manuel Barrera Guillén (PVEM) y José Guadalupe Torres Sánchez (PRD), así como a la Auditoría Superior del Estado (ASE).

En las imágenes se escucha al funcionario decir que se han integrado a su estrategia dichos personajes, a fin de exigir a varios munícipes cantidades de dinero de entre 10% y 20% con relación a los montos derivados en la observación de sus cuentas públicas, con objeto de que "salgan limpios".

En la conversación, comenta al edil, que se le observaron 40 millones de pesos y que debería entregar "4 millones, 10%, para que no debas nada, no tengas un pedo"; "si jalas, yo ahorita doy la instrucción para que este cagadero quede limpio", dice.

También Flores comenta que se "quieren chingar al [alcalde] de Ahualulco, a Federico, al de Tamanzuchale", con 20% para eliminar las irregularidades y evitar sanciones.

Culpa a edil. Luego de que se desató el escándalo, Enrique Flores Flores señaló que el video fue filtrado por el alcalde de Ébano, Crispín Ordaz, quien, afirmó: "Goza de poca credibilidad, pues ha estado en la cárcel por malversación de fondos públicos".