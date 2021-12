Diputado del PAN acusado de violencia familiar rompe cartel con imagen de AMLO

Una vez arriba, Rubio soltó: "No hay nada qué festejar, lo único que hay es miseria, hambre y dolor".

Las aseveraciones del legislador panista encendieron los ánimos de los diputados de Morena que empezaron a cantar "Es un honor estar con Obrador".

Martha Ávila Ventura, diputada de Morena, dijo que lo hecho por el panista era un "asunto muy grave" y recordó que Rubio Torres ya había sido acusado de violencia en razón de género por su esposa.

En noviembre pasado se dio a conocer que el diputado Rubio Torres fue denunciado por violencia familiar y psicológica por su esposa, quien señaló que el legislador la quiso ahorcar.

"Me empieza a agredir ahorcándome (...) que me iba a romper mi madre si no me salía", señaló la esposa en su denuncia contra el diputado local.

En la sesión, Martha Ávila Ventura había sido amenazada por el panista antes de que subiera a tribuna, "fue a amenazarme si yo hacía alguna denuncia en esta tribuna, por lo cual lo pongo en este tribuna para que se valore el diputado que tenemos en este Congreso".

En su defensa, Rubio Torres dijo que se había desviado el discurso sobre los presupuestos para las alcaldías capitalinas con un asunto hacia su persona, pero integrantes de la bancada de Morena pidieron que se le negara el uso de la palabra debido a la agresión denunciada.