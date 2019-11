Diputadas panistas rechazan cobro por recolección de basura en Reynosa

Reynosa, Tamps.

Diputadas panistas de Tamaulipas, dos locales y una federal, calificaron de "lamentable" e indebida, por el servicio que se presta, la intención de que el Ayuntamiento local que encabeza la alcalde, Maki Ortiz Domínguez cobre una nueva tarifa por recolección de basura en el 2020.

Además una de las Legisladoras recomendó reducir el número de empleados en el Municipio con el fin de reducir a la vez los gastos de la Ciudad aunque vaticinó que esta medida está por ocurrir en la actual administración municipal.

La diputada local por el Cuarto Distrito, Juanita Sánchez Jímenez, señaló que el pueblo no está en condiciones de sufrir de mas cobros por parte de las autoridades y destacó que como encarga de la comisión de asuntos municipales revisarán la propuesta de ley de ingresos del 2020 de Reynosa.

"Obvio, yo estoy en contra de que haya aumentos, el Gobierno del Estado está quitando la tenencia para ayudar a los ciudadanos, a las familias en su economía entonces ya que me llegue la iniciativa al Congreso que me toque analizarla"

Agregó que "yo se que a lo mejor los ayuntamientos (sic), a que en Reynosa estén desesperados por los recursos que no les están asignando pero también tenemos que pensar sin que la economía no está para que haya mas aumentos".

Juanita Sánchez finalizó diciendo que no se puede aplicar un aumento o cobro nuevo por un servicio municipal cuando existen quejas de incumplimientos.

"Si, yo tengo queja en las casas de mi distrito (que) no pasan a recoger la basura y les quieren hacer un cobro, ¿cómo se los vas a cobrar si no pasan a recoger la basura, me explico?, vamos a analizar la ley – propuesta de ingresos municipal del 2010-, por todos los incrementos que hay".

Por su parte la diputada local por el Octavo Distrito, Roxana Gómez Pérez, acusó de "lamentable" el que alguna autoridad pretenda aplicar cobros nuervods o aumentos en pagos por la prestación de servicios públicos.

"Pues la verdad es que siempre que viene un impuesto, un cobro extra, para la población, pues es lamentable, la economía lastima mas sobre todo la gente que vive de un salario mínimo".





Roxana Gómez se pronunció a favor de "ajustes" de personal en las instancias municipales con el fin de reducir gastos y ahorrar recursos.

"Pues yo creo quees importante hacer un análisis, verdad, ese es mi punto de vista verdad... este yo creo que si es muy prudente que veamos dónde se puedan ajustar las cosas y ser mas utiles, que la gente pueda rendir mas en su trabajo, qué se yo".

El Cabildo local recientemente votó, con 14 a favor y 9 en contra, la propuesta de Ley de Ingresos de Reynosa para el 2020 en el que incluye un nuevo cobro por recolección de basura del que esperan obtener mas de 40 millones de pesos.

La alcalde, Maki Ortiz Domínguez, defendió en la sesión del cuerpo edilicio y de una manera vehemente el proyecto de ley en que se aplican otros nuevos cobros como es por el "acceso" a la zona de tolerancia y aumentos por pagos de uso de instalaciones deportivas en la Ciudad.

Antes de que llegue Diciembre el Congreso estatal dictaminará la validez o no de la propuesta de Maki Ortiz.

DIPUTADA FEDERAL PANISTA ANUNCIA REDUCCIÓN DE PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA

Por su parte la diputada federal plurinominal, Nohemí Alemán Hernández, aseguró que a corto plazo el Ayuntamiento de Reynosa sufrirá de reducción de personal y hasta de unificación de secretarías como una de las opciones que se tomarán para bajar gastos.

"Tengo entendido que va ha haber un reajuste aquí en el Ayuntamiento por parte del personal, diferentes secretarías se van a trabajar juntas, va ha haber recorte, ahora si personas que se van a despedír también debido a todo este tema".

Agregó Nohemí Alemán que será en las próximas semanas cuando se inicie el cese de trabajadores en el Municipio.

"Entonces el Ayuntamiento también está trabajando en este tema y creo que ya va a empezar, este, en las próximas semanas también con la reducción de su personal"