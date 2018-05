Diputada panista a favor de nacionalizar vehículos

Que se haga una rebaja o nos apoye el mismo gobierno para que las personas puedan regularizar su mueble . Nohemí Estrella Leal, diputada por San Fernando

Cd. Victoria, Tam.- Lapanista por el Distrito XIII de San Fernando, Nohemí Estrella Leal, se pronunció a favor de un programa para la nacionalización de los vehículos de procedencia extranjera que circulan de manera ilegal por todo el estado, independientemente de la propuesta que el candidato priísta por la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, dio a conocer como parte de su campaña electoral.

"Desde antes he estado platicando con mis compañeros sobre la regularización de las camionetas", dijo la diputada, quien consideró que el sector campesino recurre a este tipo de unidades motrices debido a que no pueden adquirir un vehículo nacional.

"Muchos dicen que porqué compramos un carro americano, porque consideran que no es justo que unos paguen la tenencia y otros no, pero es porque las bolsas muchas veces no son iguales".

Reveló que le gustaría presentar en un futuro una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado para emprender un programa de nacionalización de los más de 400 mil vehículos que circulan de manera ilegal actualmente.

"Que se haga una rebaja o nos apoye el mismo gobierno para que las personas puedan regularizar su mueble, si se van a la frontera es porque allá les dan más barato".

El subsecretario de Ingresos, Arturo Soto Alemán, dio a conocer que fue el propio Antonio Meade como secretario de Hacienda federal quien se opuso en su momento a la miscelánea fiscal de Tamaulipas la cual permitiría este año empadronar a los vehículos americanos que circulan por la entidad.

El funcionario estatal recordó que el 80 por ciento de los hechos violentos que se registran son realizados a través de dichos automóviles.

Finalmente la diputada panista consideró que deberá de buscarse una solución ante esa problemática ya que estos vehículos seguirán introduciéndose al país dado a que la economía no permite a los productores rurales adquirir unidades nacionales, "nosotros lo que hemos pedido que aquí en México también mejore el comercio, pero sabemos que no se va a comparar con Estados Unidos".