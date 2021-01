Dióxido, sin control ni aval

El dióxido de cloro no es considerado como medicamento porque no está regulado, ni avalado, por lo que si una persona lo toma como medida preventiva o como tratamiento para el Covid-19, no estará cubierto por su Seguro de Gastos Médicos Mayores.

Pamela Escobar Ordaz, asesor certificado de Seguros Monterrey y dedicada a la comercialización de gastos médicos de la compañía, comentó que les llegó un aviso para compartir a los clientes, ya que ha tomado relevancia el uso del dióxido de cloro, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud, han advertido sobre los riesgos.