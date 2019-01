Dio fundación de Pitt casas defectuosas

Cd. de México.- La fundación Make it Right, de Brad Pitt, enfrenta distintas demandas por fraude, luego de que beneficiarios indicaran que la institución les entregó casas defectuosas, reportó el portal Page Six.

La organización entregó casas a personas afectadas por huracanes que azotaron la ciudad de Nueva Orleans.

Por su parte, el actor solicitó que él y otros ex trabajadores la fundación sean retirados de las demandas, ya que el responsable de las construcciones defectuosas es un arquitecto.

Uno de los defectos que más riesgo representan a los habitantes está en la instalación de gas natural, pues el gobierno de la ciudad advirtió a los propietarios que la instalación incorrecta de los medidores podía ocasionar fugas de gas.

El abogado de los afectados, Ron Austin, señala que Pitt no debe ser retirado de la demanda, pues nunca obtendrían una solución.

"Según la declaración de impuestos de la organización en 2015, la fundación es insolvente. Si el Sr. Pitt logra que le retiren la demanda, estos residentes no tendrán remedio. Es obvio que está tratando de cortar y correr", declaró el representante legal.

Además, el abogado agregó que los habitantes están atrapados en hipotecas a 30 años, por lo que no se pueden dar el lujo de mudarse.