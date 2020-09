Dinora Garza está de regreso

Luego de perderse las dos primeras jornadas del Torneo Guard1anes 2020 la reynosense Dinora Garza regresó a la cancha en la goleada de las Rayadas de Monterrey 4-1 sobre el Club León. La mediocampista tamaulipeca ingresó al terreno de juego al minuto 77 por Diana Evangelista.

Aunque las Rayadas habían ganado sus dos compromisos anteriores, es un hecho que extrañaban a su jugadora número 10.

Dinora no había sido convocada por el técnico Héctor Becerra, se desconocen las causas ya que el club no informó al respecto, pero todo hace indicar que se trató de un problema de salud, pues fue la propia futbolista la que publicó este martes un mensaje a través de sus redes sociales en el cual indicó que estaba feliz de volver luego de haber pasado un momento muy difícil. Además reconoció que todavía no está al cien por ciento de su nivel.

Las regias marchan invictas en la Liga Mx Femenil en donde ocupan el tercer puesto general con 9 puntos. Garza podría sumar minutos este viernes 4 de septiembre cuando visiten al Cruz Azul en la jornada 4.