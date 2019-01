´Dinero hay, pero no gastamos a lo tonto´

Ciudad de México

Lo último que va a permitir el América es que otros equipos quieran aprovecharse de su amplia cartera y la necesidad de refuerzos. Tienen dinero, pero también orgullo y plantación. "En el América hay dinero, pero no gasta a lo tonto", resaltó el técnico Miguel Herrera. "Hoy estamos buscando, pero se están dando las circunstancias con este plantel".

En el caso de Alejandro Romero, de los New York Red Bulls, el timonel americanista refirió que no es un fichaje inalcanzable, simplemente que los esfuerzos siguen para tratar de ficharlo a un precio justo.

"No vamos a cumplir caprichos a nadie. El muchacho quiere venir, haremos el esfuerzo, tiene ganas de venir y lo ha manifestado en sus redes. Pero (New York RB) son dueños de sus derechos federativos y si no se da la circunstancia, seguiremos".

"El Piojo" agregó que se mantiene tranquilo y sin presión. Confía en la institución y la gama de hasta 60 jugadores analizados, para sacar algún fichaje.

"No vamos a hacer locuras, tenemos un gran plantel. Para qué gastar el dinero que no hay que gastar, y sí hay (dinero), afortunadamente nuestro departamento de inteligencia trabaja bien y en este último mes hemos visto más de 60 jugadores que estamos observando para ir a tocar puertas".