Dimite funcionario polémico de gabinete

Washington, D.C.

William Bradford, el Director del Departamento de Energía de Estados Unidos que fue elegido por el Presidente Donald Trump, dimitió ayer de su puesto.

Recientemente, el funcionario protagonizó una polémica tras conocerse una serie de tuits racistas y antisemitas que escribió antes de ocupar el cargo.

Según informa el diario The Washington Post, cuando aún no formaba parte de la Administración del país, Bradford escribió en su cuenta de Twitter mensajes ofensivos contra el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg y sobre el ex Presidente del país Barack Obama, entre otros.

El funcionario del Gobierno se refirió a Zuckerberg como un judío odioso y arrogante después de que éste pidiese a los habitantes de Iowa votar contra Trump antes de las elecciones.

Por otro lado, sus insultos en las redes sociales hacia el ex Presidente Obama se centraron en su condición racial, refiriéndose a él como un endeble de Kenia.