Dimite presidente de la FIGC tras eliminación de Italia de Rusia 2018

Tavecchio, quien fue elegido presidente de la FIGC el 11 de agosto de 2014, renunció a su cargo después de que Italia no clasificara para el Mundial de Rusia 2018, y hablará en rueda de prensa en las próximas horas para explicar su decisión.



El ex máximo mandatario de la FIGC empezó su reunión en el Consejo de la Federación en torno a las 12:20 horas (tiempo local9 y dejó su cargo tras una conversación que duró poco más de 20 minutos.



Las dimisiones de Tavecchio se produjeron después de que la FIGC destituyera el pasado miércoles al seleccionador, Gian Piero Ventura, y anunciara que otras decisiones se tomarían en el Consejo de la Federación.



La semana pasada Tavecchio afirmó que no abandonaba el cargo y que presentaría una serie de propuestas para el futuro de la FIGC, pero hoy se vio obligado a dimitir tras no contar con el apoyo de parte de sus colaboradores.



Tavecchio, de 74 años, pagó el histórico fracaso de la selección italiana, que solo se había perdido el Mundial en 1958 y en 1930, cuando no acudió pese a haber recibido una invitación.



En los últimos días, el presidente del Comité Olímpico italiano (CONI), Giovanni Malagó, pidió públicamente a Tavecchio que dimitiera para empezar un nuevo proyecto deportivo e intentar levantar el movimiento futbolístico italiano.