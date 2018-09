Dimite ministra por anomalía en maestría

Montón anunció su renuncia la noche del martes, un día después que el sitio elDiario.es reportara irregularidades en una maestría sobre estudios de género que cursó en 2011 en la Universidad Rey juan Carlos.

Su trabajo final, que se hizo público más tarde, tenía fragmentos de texto copiados de páginas web y otros trabajos.



"He sido transparente y honesta. No he cometido ninguna irregularidad. Lo he defendido con toda convicción y la conciencia muy tranquila", insistió la ya ex Ministra en su despedida, después de asegurar que su dimisión fue para no perjudicar al Presidente.



Pedro Sánchez, que llegó a la presidencia del Gobierno en junio con la promesa de erradicar la corrupción, tuvo que sustituir al Ministro de cultura pocos días después de tomar posesión por una sanción fiscal.



La renuncia de Montón aumenta la presión sobre el líder, pues también estudió una maestría en la misma institución que está siendo investigada.