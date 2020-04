Dimite el jefe de la Marina de EE UU tras atacar al capitán que denunció un brote de Covid-19 en un barco

El secretario de la Marina de Estados Unidos, Thomas Modly, presentó su dimisión este martes tras una desagradable polémica en la que llamó "estúpido" y "naif" [ingenuo] al capitán de un portaaviones que se ha acabado convirtiendo en un héroe popular de la lucha contra el coronavirus. Modly había relevado del mando al capitán Brett Crozier del portaaviones Theodore Roosevelt después de que este pidiera ayuda para desembarcar a sus hombres en una dramática carta que acabó en la prensa. Un centenar de marineros a bordo habían dado positivo por Covid-19.

La carta estaba fechada el pasado 30 de marzo y trascendió a la prensa al día siguiente. En ella, Crozier explicaba que las condiciones dentro del portaaviones nuclear, con base en San Diego, hacían imposible cumplir con la cuarentena y el distanciamiento necesarios para prevenir el contagio. Con un centenar de casos confirmados entre la tropa, era cuestión de tiempo que todo el barco fuera infectado. "No estamos en guerra", decía Crozier. "No tienen por qué morir soldados".

Crozier envió la carta después de encontrarse con que no podía desembarcar a los más de 4.000 marineros en la isla de Guam, donde se encuentra atracado el portaaviones. La Marina apenas había logrado unos cientos de camas de hotel en Guam. Los marineros comenzaron a desembarcar dos días después de hacerse pública la carta. Sin embargo, la filtración enfadó a los responsables de la Marina y Crozier fue relevado del mando por falta de confianza.

El secretario Modley viajó entonces a Guam para hablar directamente con la tropa y explicarles el relevo del capitán. En su discurso atacó personalmente a Crozier, al que llamó "estúpido" y del que dijo que era "naif". Después de filtrarse el audio del discurso, Modley dijo que se reafirmaba en "cada palabra" que había dicho. No fue hasta que se hizo evidente el malestar de la tropa cuando se disculpó públicamente por sus palabras. "Quiero disculparme por la confusión que puedan haber causado mis palabras. Quiero también disculparme directamente con el capitán Crozier, su familia y toda la tripulación del Theodore Roosevelt por el dolor que hayan causado mis declaraciones".

La disculpa de Modly coincidió con la publicación en redes sociales de vídeos grabados por los marineros en los que toda la tripulación despide con una ovación desde la cubierta a Crozier mientras desciende a tierra. "Dijo lo que dijo y nadie lo va a olvidar", dijo a Reuters un marinero sobre las declaraciones de Modly.

El secretario se reunió este martes con el jefe del Pentágono, Mark Esper, para ofrecer su dimisión. Esper informó a su vez al presidente, Donald Trump, que se refirió al asunto en su rueda de prensa diaria sobre la situación del coronavirus. "Todo el asunto ha sido muy desafortunado", dijo Trump. "El capitán no tenía que haber escrito esa carta. No tenía que ser Ernest Hemingway. Cometió un error, pero tenía un mal día". Trump dijo que Modly no tenía por qué haber dimitido pero respetaba la decisión. Añadió que no conocía al ahora exjefe de la Marina.