Dimite cura del Vaticano acusado de abusar de una monja

El sacerdote austríaco Hermann Geissler presentó su renuncia a su cargo en la Congregación para la Doctrina de la Fe tras ser acusado por una ex monja de abusos en una confesión en 2009, informó este martes el Vaticano en un comunicado.



La Congregación informó que Geissler pidió este lunes al prefecto Luis Ladaria Ferrer "abandonar su servicio", lo que ha sido aceptado.



"El Padre Geissler dio ese paso para limitar el daño ya acarreado a la Congregación y a su comunidad. Defiende que la acusación contra su persona no es cierta y pide que se continúe el proceso canónico ya iniciado", se lee en la nota.



Además el sacerdote, autor de numerosas publicaciones teológicas y durante años trabajador en el antiguo Santo Oficio, se reservó la opción de presentar "eventuales acciones legales".



Geissler fue acusado por la ex monja alemana Doris Wagner-Reisinger de abusar de ella durante una confesión en 2009 en Roma.