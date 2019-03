Dimite comisionado en forma sorpresiva

Brownsville, Tx.- Argumentando situaciones familiares importantes, el comisionado de esta ciudad, César de León, renunció a su puesto, luego de cuatro años en el cargo.

El alcalde Tony Martínez recibió del Comisionado De León su carta de renuncia, sorprendiendo la decisión a la junta de comisionados.

"He recibido una carta, y un correo electrónico, en la que se me informa que había renunciado y que me envió una copia de la carta", señaló.

De León fue Comisionado de la Ciudad desde mayo de 2015 y no se postuló para la reelección.

La elección está fijada para el 4 de mayo y el ex comisionado no se perfila por el momento para otra posición de cargo público en la ciudad.

En su carta de renuncia, la cual se ha hecho pública y que está circulando en línea, De León ha establecido que dimite debido a cambios importantes en su vida.

" Me casé recientemente y después de una cuidadosa reflexión y consideración, las exigencias del trabajo y la familia significan que ya no tengo tiempo para dedicarme al amplio mandato de ser un Comisionado de la Ciudad", escribió.

Ante esta solicitud la comisión tendrá que ratificar la renuncia en una reunión de la comisión, tentativamente la próxima reunión que se llevara a cabo el 5 de marzo.

Esta renuncia, no es la única realizada en su cargo, por parte del comisionado De León.

En el mes de octubre de 2017, el Comisionado Municipal Cesar De León renuncio y una semana después anuló la renuncia, luego de disculparse públicamente al haber realizado cometarios racistas luego de un video vergonzoso que se hizo público.