Dimite Comisionado de Protección Fronteriza en EU por trato a menores

Washington DC, Estados Unidos.

El Comisionado interino de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), John Sanders, anunció en un mensaje interno que renunciará el 5 de julio, en medio de las críticas por el trato de menores migrantes detenidos.

La noticia se produjo poco después de que funcionarios de la agencia revelaron que más de 100 niños habían sido devueltos a una estación de la Patrulla Fronteriza en Clint, Texas, un lugar donde un grupo de abogados que visitó recientemente dijo que cientos de detenidos menores habían sido alojados para semanas sin acceso a duchas, ropa limpia, o suficiente comida.



Sanders ha liderado la Agencia desde que el Presidente Trump eligió al ex Comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras, Kevin McAleenan, para reemplazar a Kirstjen Nielsen en la Secretaría de Seguridad Nacional.



Un funcionario que confirmó la dimisión, que solicitó el anonimato porque no estaba autorizado para discutir el asunto, dijo que no estaba claro si la inminente renuncia estaba relacionada con las recientes críticas sobre la gestión de la agencia de una gran afluencia de familias migrantes a lo largo de la frontera.



El Comisionado estaba especializado en el desarrollo de tecnología para iniciativas de seguridad nacional y anteriormente se desempeñó como director de tecnología de la Administración de Seguridad del Transporte.