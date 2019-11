Dimite abogado de la ciudad de Donna

Donna, Tx.- Javier Villalobos, un abogado del área de McAllen con amplia experiencia representando a los municipios del Valle del Río Grande y otras entidades públicas locales, renunció como abogado de la ciudad de Donna.

Villalobos notificó a la ciudad su decisión de renunciar en una carta fechada el 6 de noviembre, citando "otros compromisos de servicio público" en conflicto con la disponibilidad de su horario.

"Con eventos excesivos, se ha vuelto un poco pesado para mi agenda", escribió Villalobos en su carta, dirigida al administrador de la ciudad de Donna, Carlos Yerena. "Como tal, presento respetuosamente mi renuncia para que entre en vigencia el 1 de diciembre de 2019".

El mismo día que Donna recibió la carta de renuncia de Villalobos, la ciudad publicó un aviso de una reunión especial del consejo que se celebrará al mediodía del sábado para aceptar la renuncia y nombrar al sucesor de Villalobos.

Por unanimidad de los presentes, el consejo aceptó la renuncia antes de nombrar al abogado Ricardo Pérez, de Pharr, para el cargo, con efecto inmediato. El alcalde Rick Morales y el concejal, Eloy Avila Jr., no estuvieron presentes en la reunión.

Pérez ya se desempeña como asesor de bonos de la ciudad para obligaciones de deuda pendientes relacionadas con el Puente Internacional Donna-Rio Bravo y varios proyectos de mejora de la infraestructura pública. La ciudad nombró a Pérez para ese puesto en junio, después de que finalizó su acuerdo con Winstead PC.

El administrador de la ciudad habló muy bien de Pérez. "Sé que él era el abogado de Pharr, también ha representado a Donna como nuestro asesor, por lo que nos sentimos bastante cómodos con sus calificaciones", dijo Yerena.

Villalobos, quien también se desempeña como comisionado de la ciudad del Distrito 1 de McAllen, dijo que está llegando al punto de su carrera en el que es hora de frenar las cosas. "Me estoy descuidando de otras cosas ... incluso del trabajo", dijo Villalobos.

Junto con la ciudad de Donna, Villalobos se desempeñó como abogado municipal para las ciudades de San Juan, Edcouch, Elsa y Progreso. También sirvió como asesor legal para los distritos escolares de Edcouch-Elsa y Progreso.

San Juan despidió a Villalobos como su abogado municipal en 2017 después de que una nueva mayoría se hiciera cargo de la comisión municipal. Y Edcouch lo expulsó en diciembre de 2018 después de que una disputa sobre la elegibilidad de un candidato político llevó a que la ciudad quedara enganchada por las facturas legales generadas por la disputa.

El mes pasado, el abogado acordó proporcionar servicios legales a la Autoridad de Vivienda de La Joya a una tasa de 150 dólares por hora, aunque Villalobos dijo que el acuerdo se realiza según sea necesario y que hasta ahora no ha cobrado a la autoridad de vivienda.

Villalobos deja a Donna mientras la ciudad se enfrenta a varias demandas en curso, incluidas disputas con el Condado de Hidalgo, ex contratistas y ex empleados de alto nivel de la ciudad. Villalobos también está involucrado en dos demandas divergentes presentadas contra Donna por dos ex gerentes de la ciudad.