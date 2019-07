Dijo no a la Selección Mexicana, y no se arrepiente

CIUDAD DE MÉXICO.

Héctor Herrera fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El mexicano charló con la prensa en el Atlético de Madrid y ahí se tocó el tema Selección Mexicana y su ausencia en la Copa Oro con el equipo de Gerardo Martino.

"La decisión que tomé (de no ir a selección), fue porque creo que era lo mejor para mi carrera, mi futuro y mi familia, a cualquier jugador le gustaría estar en su selección, sea una final o no, pero creo que tomé la mejor decisión".

El nuevo Colchonero expresó que trató el tema como el 'Tata', "se lo transmití al profesor Martino, era lo mejor para mí, estoy contento de llegar al Atlético", añadió.

Sus primeros duelos como jugador rojiblanco serán en Estados Unidos, a lo que 'HH' mencionó, "sabemos que en Estados Unidos hay muchos mexicanos, me pone feliz, pero me hace más feliz saber que vamos a ir a México a jugar contra el Atlético de San Luis".

Y sobre el pasaporte comunitario con el que ya no ocupará plaza de extranjero en el 'Atleti', el canterano de los Tuzos del Pachuca expresó que "fue un trámite rápido, a partir del primero de julio tengo el pasaporte en mis manos, me hace feliz y es una oportunidad que el país Portugal y el club Porto me dieron, contento de ser parte de ese país al que le tengo mucho cariño", sentenció el jugador.

Herrera portará el número 16 en su jersey con el cuadro madrileño.