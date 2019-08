Dijo no a exclusividad con TV Azteca

Nos enteramos que hace cinco años a Raúl Sandoval le ofrecieron exclusividad con TV Azteca, pero la respuesta por parte del ex académico fue un rotundo no. Supimos que el contrato lo quería únicamente como actor y que él quería desarrollarse más en la música. El destino, que no tiene palabra, le puso en su carrera más la faceta actoral, así que ahora Sandoval se da de topes por no haber aceptado aquella jugosa propuesta.