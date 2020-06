Dije a fiscal lo que debía, presidente de Ixtlahuacán

Guadalajara.

Cansado y con hambre, así dijo sentirse el Alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos Eduardo Cervantes Aguilar luego de rendir su declaración durante poco más de tres horas en la Fiscalía del Estado.

El funcionario evadió dar detalles sobre los casos por los que declaró, aunque confirmó que este lunes rindió su testimonio sobre el caso de Giovanni, cita que estaba programada para el viernes, y que no pudo cumplir hasta hoy por motivos de agenda, expuso.

Tampoco respondió sobre posibles imputaciones en su contra o sobre un Amparo que tramitó para protegerse de órdenes de aprehensión.

"Para no entorpecer esa investigación, yo les aportaré todo lo que ellos (la Fiscalía) necesiten y yo estaré puntual cuantas veces ellos lo requieran.

"El viernes, una disculpa, no les pude avisar porque yo no podía asistir por motivos de agenda, fue muy pronto el oficio que me envían (de Fiscalía), en tiempo y forma le comuniqué a la institución si me podían diferir la cita, cita que atendí también en este momento", afirmó Cervantes Aguilar en referencia a la cita por el caso de Giovanni.

El funcionario municipal llegó a las instalaciones de Visitaduría cerca de 15 minutos antes de las 12:00 horas, y se retiró alrededor de las 15:00 horas.

"Ustedes (los medios) tienen tres horas aquí y también están cansados, igual que yo, no he desayunado, les pido una disculpa, lo que tenía qué decir ya se lo dije a la Fiscalía", afirmó.

Se le preguntó más de 10 veces si acudía a declarar con un Amparo para evitar su captura, pero el funcionario se limitó a repetir que lo que tenía qué decir ya lo había declarado, hasta que subió a su vehículo sin dar más detalles.