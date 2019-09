Digitalizando en videojuego

Ciudad de México





A primera vista parece un tipo alivianado, tranquilo, sumamente agradable, divertido y que seguramente te gustaría tener como amigo. Y lo es. Sin embargo, como él mismo reconoce, no es fácil ser Norman Reedus.

"La realidad es que recibo mucha ayuda de toda la gente que me rodea. Sin ellos, realmente no creo que pudiera lograr todo lo que hago ni vivir tranquilo. Sería imposible hacer todo yo solo", dice, en entrevista.

Y es que, además de actor, es conductor de televisión, pintor, modelo, escultor, fotógrafo y filántropo. Eso sin contar sus labores como papá de un adolescente y una pequeña de apenas un año de vida.

EXHIBIRÁ SUS FOTOGRAFÍAS

"Últimamente me he enfocado más en la fotografía y tengo dos exhibiciones pronto, una de ellas en París el mes que viene. Para todo eso tengo un equipo especial que me consigue contratos en exposiciones.

"Para mi programa de televisión (Ride with Norman Reedus) y para la serie (The Walking Dead) tengo otros dos equipos diferentes que me ayudan a organizarme y a tener la mente clara", comparte, entre risas.

Agradece también que su ex pareja, la supermodelo danesa Helena Christensen, con quien tuvo a su primogénito, Mingus Lucien, y su novia actual, la actriz alemana Diane Kruger, madre de su bebé, lo apoyen en todo.

"En cuanto a la paternidad, Helena, Diane y yo trabajamos en conjunto para tener una agenda en común y que siempre coincidamos. Viajo mucho, la semana pasada fui a Londres porque Diane está filmando ahí.

USA LA TECNOLOGÍA

"Utilizo mucho FaceTime, me organizo literalmente con un calendario... Siempre trabajo con base en dónde está mi familia. Si están en Inglaterra, ahí grabo los episodios de mi programa. Llevo así varios años".

Todo esto, mientras goza de fama mundial gracias a The Walking Dead, que este año lo pondrá al frente del proyecto y a su Daryl Dixon como protagonista absoluto, luego de la partida de Andrew Lincoln.

"Trabajar en esta serie no es para cualquier actor, es un trabajo de tiempo completo, literalmente. Te la pasas filmando entre ocho o nueve meses al año y el resto del tiempo lo empleas en promover el show con la prensa.

"Es cansadísimo, pero, al mismo tiempo, enriquecedor. Cuando leí el primer guión de la serie, hace 10 años, me sorprendió que era distinto a todo lo que existía en la TV. Es una parte de mi vida que no cambiaría".

A DEATH STRANDING

El lanzamiento mundial del esperado videojuego Death Stranding, de Hideo Kojima, esta programado para el 8 de noviembre.

A través de la tecnología motion capture Reedus da vida al protagonista de la historia, Sam Porter Bridges, encargado de reconectar ciudades aisladas en un mundo cuya sociedad se ha fragmentado.

"Cuando vi el producto final, me voló la cabeza. No sabía que existía tecnología capaz de hacer todo eso. Grabamos durante tres años poco más de 100 sesiones de video y captura de movimiento