Digiere la pandemia sector restaurantero

Matamoros, Tam.- El presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Pablo Reyna Quiroga, comentó que el secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas no está tan errado en sus declaraciones y números, sin embargo el sector que representa no está tan mal, dijo.

Comentó que pese a que los números de empleos perdidos y la no captación de 400 millones de dólares en el segundo trimestre del año son fríos, "no estamos tan mal, con esta pandemia es para que estuviéramos peor", dijo.

"La situación económica no es la más favorable, sin embargo algunos comerciantes, empresarios están buscando aguantar lo más que se pueda para poder salir adelante, incluso hubo quienes mejor dieron vacaciones largas a sus trabajadoras para no perder y no tener que quedarse cerrados definitivamente", dijo.

Explicó que en el caso del sector restaurantero se ha observado que se han ampliado el número de negocios que han abierto, esto debido a que la gente está buscando opciones para salir adelante y esta es una de ellas.

"La verdad pese a todas las adversidades que estamos presentando no estamos tan mal, pensamos que deberíamos de estar peor, pero no es así, estamos buscando salir adelante, pero creo que pronto vamos a salir de esto", indicó.

Manifestó que se han estado abriendo algunos pequeños restaurantes en Matamoros y otros municipios de Tamaulipas, en donde se ha observado este comportamiento, además de que algunos propietarios de pequeños locales ya han bajado las rentas, esto de una manera considerable favoreciendo a la apertura de más negocios.