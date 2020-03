Difundirá prevención

Tras experimentar en persona la propagación del Covid-19 durante su gira Universo Amor y salir victoriosos de ello, los integrantes de Playa Limbo lanzarán un video con el cual buscarán crear conciencia y prevenir a la sociedad para protegerse del virus.

"Libramos por los pelos, íbamos saliendo de países y se iban poniendo las cosas cada vez peores, y ya cuando íbamos a Japón realmente lo único que tuvimos fue una tocada muy emotiva en el Consulado, lleno total, pero todo el mundo con tapabocas, con las sillas separadas a una distancia adecuada, no pudimos interactuar con la gente.

"Nos sorprendió que a la llegada a México se están dando por sentadas varias cosas, entonces tenemos pensado explicar en un video lo que vivimos en otros países, cómo están aplicando (las medidas) y, sobre todo, cómo han conseguido controlar la pandemia", explicó Ángel Baillo, bajista de la banda.

Durante el tour, Baiillo y sus compañeros, Jass Reyes, Jorge Corrales y Servando Yáñez, visitaron Australia, Tailandia y Japón, estando muy cerca de focos primarios de contagio; sin embargo, son conscientes de que si están sanos es gracias a las precauciones que tomaron.

CORREN CON SUERTE

"Tuvimos la suerte de estar en países donde hay una cultura muy reflexiva, cívica y humanista, estaban muy mentalizados acerca de las medidas preventivas, tanto en hoteles como en los sitios públicos.

"Yo creo que nos cambió mucho la manera de ver las cosas y, sobre todo, porque estamos muy al pendiente de lo que está pasando mundialmente. Parece que estamos todos bien, aunque estamos cada quien aislados, por precauciones obvias", dijo.

Pese a que la situación ha inspirado a múltiples artistas a componer nuevos temas, para la banda lo más importante ahora será enfocarse en distribuir lo aprendido para mejorar la situación.

DEBEMOS ESTAR INFORMADOS

"Yo sé que la red está llena, y lo agradezco, de gente que trata de motivar con videos de rutinas de ejercicio, otros componen, otros salen a cantar canciones a la gente, me parece que está muy bien y creo que debe hacerse.

"Pero creo que son momentos para estar muy informados y ser muy cautos como artistas, no sembrar el pánico pero tampoco estar como que nada ha pasado. Si tienes un poco de voz, me parece que es mejor ayudar a tratar de construir una sociedad más empática, más cívica, ese tipo de cosas me parecen más importantes", destacó el músico.