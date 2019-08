Difunden video de últimas horas de vida de activista

Ciudad de México.

Integrantes del Comité Fundacional Asociación Residentes de Hipódromo dieron a conocer un video de las últimas ocho horas de vida de la activista Cristina Vázquez Chavarría, quien fue hallada muerta el 1 de julio pasado en su departamento ubicado en la calle Cholula y al presunto asesino.

Rafael Guarneros , integrante de dicho comité, afirmó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México tuvo los tres videos de distintas cámaras del edificio que le proporcionaron desde el 1 de Julio, sin que los hayan dado a conocer para pedir la colaboración de la ciudadanía para identificar al posible asesinato.

Por ello, refirió que acodaron dar a conocer las copias de los videos con edición, a fin de realizar uno ordenado cronológicamente de las ultimas ocho horas de vida de Cristi, como la llamaban.

En entrevista, el integrante de dicho Comité advirtió que a mes y medio del asesinato de la activista , la PGJ no ha hecho nada y las investigaciones están empantanadas, "no hay detenidos ni imputados, e incluso la denuncia que habían presentado desde el mes de abril por amenazas contra integrantes del comité ya habían cerrado, porque no había más elementos más que una llamada telefónica donde se habían hecho las amenazas de muerte".

Resaltó que cuando la activista fue asesinada, solicitaron que ese fuera vinculado con las amenazas de muerte, expedienté que prácticamente ya habían mandado al archivo, tres días antes del asesinato de la activista.

Afirmó que según el video, la activista fue asesinada en la madrugada del 27 de junio y acusó que la PGJ está prácticamente rebasada, pues en la Ciudad de México se registran entre uno y tres homcidios diarios.

El video muestra un chat de la coordinadora del Comité Ciudadano Hipódromo y el jefe de la Policía del Sector Roma-Condesa para concertar una cita para Cristi con el oficial, a fin de que le manifestara su preocupación por lo que sucedía en torno a su edificio, pues en el parque de enfrente se estaba llenando de indigentes, que temía fueran delincuentes disfrazados, pues se la pasaban mirando el edificio.

Además de que ya había reportado que indigentes se metían a dormir en el edificio de Baja California 370, clausurado desde hace tres años, y por ventanas podían llegar a la azotea al edificio de Cristi en donde se metían a robar.