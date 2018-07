Difunden a viajero interestelar

El descubrimiento, publicado ayer en la revista Nature, reveló que el aumento de velocidad fue diminuto y que Oumuamua, detectado en octubre de 2017, se sigue ralentizando por la atracción del Sol.

La más probable explicación es que Oumuamua está liberando material de su superficie por el calor solar, un comportamiento conocido como desgasificación, según los investigadores.



Hasta el 1 de junio, Oumuamua estaba viajando a una velocidad de cerca de 114 mil kilómetros por hora, según el estudio.



La desgasificación es un comportamiento típico de los cometas y contradice la clasificación previa de Oumuamua como asteroide interestelar.



"Creemos que es un cometa diminuto y raro", dijo Marco Micheli de la Agencia Espacial Europea. "Podemos ver en los datos que su impulso se está volviendo menor conforme viaja más lejos del Sol, algo normal en los cometas".



Normalmente, cuando los cometas son calentados por el Sol eyectan polvo y gas, lo que forma una nube de material llamada coma, así como la característica cola. Sin embargo, el equipo de investigación no pudo detectar ninguna evidencia visual de la desgasificación.





"No vimos ningún polvo, coma o cola, lo que es raro", explicó la coautora Karen Meech de la Universidad de Hawaii, quien dirigió la caracterización del equipo de descubrimiento del Oumuamua en 2017.



El equipo especula que quizá los pequeños granos de polvo que adornan la superficie de la mayoría de los cometas se erosionaron durante "el viaje de Oumuamua a través del espacio interestelar y sólo quedaron los granos de polvo más grandes. La nube de estas partículas más grandes no sería tan brillosa como para ser detectada con telescopios".