Difunden consejos para conducir con seguridad. Fáciles de poner en práctica

McAllen, Tx.- Son cinco los consejos básicos que se recomienda seguir para conducir con seguridad, como parte de las acciones permanentes de prevención de accidentes que se llevan a cabo por parte de diferentes agencias de seguridad pública.

Según se ha dicho, son sencillos consejos, fáciles de poner en práctica y que ayudarán a un viaje mas seguro, cuando se conduce un vehículo, destacando que los conductores no deben de usar teléfonos celulares mientras manejan, no deben llevar pasajeros de más en sus autos, no exceder los límites de velocidad, no conducir alcoholizado, o intoxicado y siempre conducir con el cinturón de seguridad abrochado.

Mediante la difusión de estos sencillos consejos a los conductores, autoridades de todos los niveles llevan a cabo una campaña permanente para garantizar la seguridad en las carreteras.

Según lo señalado por los elementos de Seguridad Pública, el aspecto más importante para garantizar la seguridad al momento de conducir es precisamente el conductor, el cual debe de permanecer en calma, monitorear perfectamente todos los señalamientos para controlar el tráfico a lo largo de su camino y mantener los ojos sobre la carretera, entre otras cosas.

En esta campaña se hace notar que es importante que los conductores no se distraigan para contestar el teléfono celular, que ajusten perfectamente sus espejos retrovisores y que pongan atención a todo lo que sucede a su alrededor.

Se recomienda también mantener su distancia entre un vehículo y otro, enfatizando que los accidentes se pueden prevenir, únicamente que los conductores tienen que poner atención en la conducción.