Difunde hacker final de Game of Thrones

Cd. de México.- El hacker que vulneró la seguridad de HBO, quien se hace llamar Mr. Smith, envió el final de la temporada siete deGame of Thrones al medio especializado Mashable.



La página web publicó este viernes que recibió el resumen detallado de lo que ocurrirá en el episodio siete, el cual durará 79 minutos y 43 segundos, y se estrenará este domingo, pero decidió no publicarlo.

"Los resúmenes confidenciales aparentemente revelan, con detalle exacto, cómo terminará esta temporada. Mashable leyó dichos resúmenes confidenciales, pero ha elegido no publicar detalles explícitos en este post. También nos hemos contactado con HBO, quien declinó a comentar los nuevos datos revelados", afirmó en una publicación el medio.



En un comunicado previo que HBO envió a Mashable, la compañía advierte que cooperará con los hackers.



"El hacker puede continuar enviado estas pequeñas piezas de información robada para generar la atención de los medios, pero ese es un juego en el cual no vamos a participar", dice el texto.



El hacker pidió a HBO cerca de 6.5 millones de dólares (unos 114 millones 438 mil pesos) en bitcoin para no revelar más detalles de varias series, así como información confidencial que en total sumaba 1.7 terabytes.



La televisora supuestamente intentó negociar con los criminales cibernéticos ofreciéndoles 250 mil dólares a cambio de que los ayudaran a mejorar su seguridad, sin embargo éstos no aceptaron.



"Sabemos exactamente lo que HBO y los productores están haciendo", dijo el grupo de hackers a Mashable en un comunicado enviado por correo, "no nos gusta HBO, nunca somos sorprendidos. Un patrón de análisis de HBO muestra actos escondidos, como es esperado. Estamos esperando por un reporte de FireEye. Díganles que estén atentos".



Los hackers presumiblemente se refieren a FireEye Inc., una compañía de ciberseguridad que, de acuerdo a The Hacker News, en el 2016 algunos ciberatacantes vulneraron.



El grupo, representado por Mr. Smith, también dijo en el comunicado que está por vender todo el contenido robado de HBO a tres compradores en la dark web.



"Como sea, oficialmente les informamos a ustedes y a otros cientos de reporteros que nos han escrito que hemos vendido la colección entera de 'HBO is falling' (5 terabytes) a tres compradores en la deep web y hemos obtenido la mitad del rescate requerido.



"Les pusimos una condición a nuestros respetables clientes y ellos la aprobaron. Vamos a liberar muchas muchas olas de información interna de HBO para castigarlos por jugar con nosotros y poner un ejemplo de una corporación codiciosa", concluye el mensaje que enviaron a Mashable.