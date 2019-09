Difunde Yalitza mensaje de igualdad como activista

Monterrey, México.- Como activista, Yalitza Aparicio quiere llevar el mensaje de la igualdad a donde la inviten y ahora está en Monterrey para dar una conferencia de la Equidad de Género en el Auditorio Luis Elizondo.

La actriz nominada al Óscar detuvo su paso al salir del hotel para hablar del motivo de su visita a la Ciudad.

"Ahorita voy con los chicos del Tec, son los que me invitaron. Vengo encantada a conocerlos, quiero conocer cómo son las personas de aquí, porque sabemos que en cada estado tienen una cualidad maravillosa, así que pues veremos cómo me va", dijo Yalitza.

La protagonista de la premiada cinta Roma fue abordada a la salida de su hotel en San Pedro.

Al principio las personas que iban con ella impidieron que concediera la entrevista, finalmente ella se detuvo para compartir aspectos de cómo ha cambiado su vida tras la fama.

Su participación en el Foro Equidad de Género 2019, organizado por He For She Tec, está programada para las 15:00 horas en el Auditorio Luis Elizondo.

"Así andamos, de un lado a otro, pero contenta de recorrer nuestra República porque muchas veces ni eso conocemos", expresó Yalitza en esta entrevista en la que se mostró accesible.