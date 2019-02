Difieren sobre mando militar en Guardia Nacional

Cd. de México.

Mientras el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que puede haber mando militar en Guardia Nacional, el PAN y PRI en el Senado aseguraron que no es posible, pues quien encabece el cuerpo debe ser civil o estar en retiro.



Durazo, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que la reforma constitucional para crear ese cuerpo no prohíbe de antemano que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pueda designar a un militar en activo como jefe de la corporación.



El funcionario explicó que, en todo caso, la Ley de la Guardia Nacional, que el Congreso debe expedir en 60 días, tendría que establecer alguna acotación al respecto.



"La iniciativa aprobada establece que, en la ley correspondiente, se definirá el proceso para la designación y las características del titular, pero también se establece que será facultad del Presidente designar al titular de la Guardia Nacional, y no impone en esta aprobación ninguna condición", dijo en entrevista.



"Consecuentemente, esa posibilidad está abierta, y se detallará, en todo caso, en la ley secundaria correspondiente la mecánica y características del titular de la Guardia".



Tras participar en la conmemoración del aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, Durazo dijo que la reforma constitucional faculta al Presidente para conformar la Guardia Nacional con elementos "tomados" de la Policía Militar y Naval -ambas de tipo militar-, así como de la Policía Federal.



"Al pasar un número muy importante de elementos (a la Guardia), tienen que pasar también sus mandos", definió.



"La Guardia requerirá de un número muy importante de mandos que no se tienen en este momento en ninguna institución de carácter civil del País; si pasan 35 mil elementos, como sería la idea, de la Policía Militar, se requieren cientos de mandos, y esos mandos se lleva muchos años formarlos; consecuentemente, será imprescindible que esos mandos de la hoy Policía Militar pasen también a la Guardia civil como comisionados".



El Secretario de Seguridad indicó que la ley secundaria de la reforma debe establecer qué criterios se deben cumplir para que elementos militares transiten hacia la nueva corporación civil.



-¿No debería espantar o causar ruido que haya militares al mando?, se le cuestionó.



"No debemos sorprendernos, en primer lugar, porque no tenemos otra opción; un coronel se lleva 20 años formarlo, no es de un día para otro, ¿y cuántos coroneles o mandos de ese nivel se van a requerir en la Guardia Nacional? Muchísimos", sostuvo.



Pese a que defendió la designación de un militar como mando, aclaró que se trata sólo de una posibilidad.



"No sólo debemos de pensar en la posibilidad de un militar, sino también de un policía federal o de un marino, que son las instituciones que tienen experiencia en las cuestiones de seguridad", acotó.



Las bancadas del PRI y del PAN en el Senado aclararon que el Presidente de la República no puede designar a un militar en activo al frente de la Guardia Nacional.



Esta mañana, en su conferencia de prensa, López Obrador abrió la puerta para designar a un mando militar, aunque el Senado aprobó la víspera modificaciones al dictamen de la Guardia Nacional que la definen como una corporación de mando civil y formación en la doctrina policial.



El senador priista Manuel Añorve aseguró en entrevista que al mando puede estar en manos de un militar, pero necesariamente en retiro.



"Alguien retirado puede ser miembro de la Guardia Nacional, y si está en activo --en la Defensa, Armada o Fuerza Aérea-- tiene que pedir licencia y cubrir el requisito legal, en este caso, de acuerdo con la Ley orgánica de la Armada de México y de la Defensa para solicitar licencia e incorporarse a la Guardia, pero no puede estar en activo bajo ninguna circunstancia", explicó.



Afirmó que un comandante en activo de cualquier zona militar no puede ser el responsable de la Guardia Nacional: tiene que pedir licencia de acuerdo con el cuarto transitorio, circunscribirse al segundo transitorio y, particularmente, a la ley que corresponda: la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y de la Armada de México.



Por el PAN, el senador Damián Zepeda compartió el mismo criterio: el mando tendrá, necesariamente, que ser civil.



"Tiene razón @lopezobrador_ en que tiene facultad para nombrar a quien guste al frente de la Guardia Nacional, PERO, al momento de hacerlo, esa persona fungirá como civil y estará bajo el mando de @SSPCMexico Así de claro. La Guardia es CIVIL y es una gran noticia para México", puntualizó en su cuenta de Twitter.