Difieren expertos sobre pruebas masivas

CIUDAD DE MÉXICO.

Y aunque la Secretaría de Salud estima para finales de abril el primer pico de contagios, la contingencia se podría prolongar hasta el segundo semestre del año. El pasado 27 de febrero, la Ssa confirmó el primer caso de un hombre con antecedente de viaje; 28 días después se han confirmado 585 positivos, de los cuales alrededor de 150 corresponden a personas que no salieron al extranjero, pero tuvieron contacto en el País con otra persona contagiada.

De acuerdo con el reporte diario de la Dirección General de Epidemiología de la Ssa, el 68 por ciento de los casos confirmados con coronavirus es importado, 26 por ciento corresponde a personas que estuvieron en contacto con infectados y en 6 por ciento se desconoce el origen del contagio. Los estados que concentran la mayoría de casos son Ciudad de México con 83 personas infectadas, Jalisco, con 64; Nuevo León, con 57 y Puebla, con 45. Por ello, México se ubica en el inicio de la fase dos de la epidemia, en la que se prevén cientos de contagios y transmisión comunitaria. La estrategia de la Ssa va encaminada a reducir la transmisión entre la población. Hace un mes, recomendaba lavarse las manos con frecuencia, usar gel antibacterial, no agotar los cubrebocas y cubrir con la parte interna del codo los estornudos.

Ahora, la dependencia pide no salir de casa para realizar actividades no esenciales, mantener distancia ; además el Gobierno federal suspendió clases en las escuelas y las actividades no esenciales. Pese a estas medidas, se prevé que en agosto se registre el punto más crítico de contagios. "El éxito en la reducción de la transmisión en vez de llevarnos a una epidemia corta nos va a llevar a una epidemia más larga; pero esto es importante porque lleva a administrar el riesgo... que quiere decir... que cada día haya menos casos de los que se pueden atender en la infraestructura de salud del sistema de salud en México", externó el miércoles Hugo López-Gattel, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Ayer aseguró que, de aplicarse correctamente las medidas de sana distancia, la fase 3 del coronavirus en México -que implican medidas extremas- podría ser menor. "Tenemos que ser muy claros, la epidemia no se quita de un día para otro, lo que sí se puede lograr con la jornada de sana distancia", dijo en Palacio Nacional.