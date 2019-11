Dificultan la llegada de los ´Winter Texans´

Donna, Tx.- Pese a las campañas que se hacen en el sur de Texas para atraer los llamados "Winter Texans", en Donna les complican la llegada, por lo menos en el Magnolia Park, donde suelen residir en un parque de trailas durante la temporada.

Un residente de Chicago afirma que viene a ese lugar desde hace 6 años, pero ahora que acaba de regresar Magnolia Park tenía un nuevo dueño a la par de unas nuevas políticas que no quieren seguir e intentan mudarse, pero no los dejan.

El parque también cambió del lugar en el que estuvo durante 55 años lo que el nuevo dueño consideró demasiado viejo y abrió unas nuevas instalaciones para todas las familias.

Esa nueva política es la razón por la cual el residente de Chicago quiere moverse, sin embargo se ha enfrentado con dificultades y no es tan simple como parece. La gerencia del parque donde viven no les deja.

Señala que hace años pavimentó el frente del lugar donde suelen quedarse y al saber de las nuevas políticas lo quitó hace un par de días, además de otras renovaciones que había hecho, como construir un asador.

Ahora que Magnolia Park tiene un nuevo propietario, el parque en Castle cambió el lugar y ahora que quiere irse, no es el único ya que conversando con sus vecinos le han comentado sus deseos de mudarse pero se enfrentan a los mimos problemas de él.

La nueva política para quienes quieren mudarse y llevarse su traila, incluye que la compañía de mudanza debe mostrar prueba de seguro y al mismo tiempo depositar como fianza mil dólares, situación que los inquilinos no sabían.

El residente de Chicago dice que es dinero que algunas personas no quieren o no pueden pagar por lo que consideran que no están obligados a hacerlo y el único objetivo es que los dejen mudarse libremente.