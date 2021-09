Dificultan conformar comisiones en Cámara

El jueves pasado el pleno de San Lázaro aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados , en la que se aumentó el número de comisiones y se les cambió el nombre a otras. Los senadores iban a aprobar ayer la reforma, pero no hubo quórum y se levantó la sesión.

El pleno se citó hasta el martes. La Cámara de Diputados tiene hasta el 30 de septiembre (hoy jueves) para aprobar la integración de las comisiones para la 65 Legislatura.

En la sesión de hoy, los diputados van a aprobar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la integración de 51 comisiones, pero sin que varias estén reconocidas en la Ley Orgánica del Congreso. Es el caso de las comisiones de Bienestar, Reforma Política-Electoral, Cambio Climático, Zonas Metropolitanas, Movilidad, Seguridad Ciudadana y Diversidad.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, señaló que se propondrá un artículo transitorio en el acuerdo de la Junta, para prever que las nuevas comisiones entrarán en vigor hasta que sea aprobada la reforma por el Senado y publicada en el Diario Oficial. Sin embargo, aun así la integración de varias comisiones se hará sin estar contempladas en la ley. "Yo voy a proponerle a la Junta que con un transitorio, de que entren en vigor una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo", indicó Mier. Aunque primero planteó que no podrían votar el acuerdo de la Junta si no está la reforma a la Ley Orgánica, el diputado agregó que sí se podría avalar mediante el transitorio.

"Se puede dejar un transitorio, que en tanto no sea aprobada por la Cámara de Senadores, entren en función solamente aquellas (comisiones) que ya están establecidas en la ley", expuso. Sin embargo, la situación ya puso en alerta a las demás fracciones de la Cámara baja. La vicecoordinadora de MC, Mirza Flores, consideró que se está cayendo en un absurdo, pues en los hechos se va a aprobar por partes la integración de las comisiones, con una ley y luego otra. "Se detuvo en el Senado la aprobación de la creación de nuevas comisiones y con ello la modificación de la Ley Orgánica. Entonces, ¿como? ¿Mañana (hoy jueves) se vota la integración con una ley y después se integran otras con otra ley reformada?", cuestionó. Si votan hoy las comisiones que no se modificaron de acuerdo a la Ley Orgánica anterior, indicó, MC no tiene nada, porque las comisiones que les dejaron en el reparto son nuevas. "Pretenden dejarnos como los niños discriminados que les hacen bullying en el salón, viendo cómo juegan futbol los populares de la escuela.

"No pueden la Junta ni la Cámara de Diputados votar un acto en dos momentos, con dos diferentes leyes, una antigua y una que está por aprobarse", advirtió. En el PAN se analizaba anoche la situación jurídica en que quedarán las comisiones. De entrada se considera que podría haber una integración ilegal, porque para los nuevos grupos de trabajo no hay base legal, es decir, el pleno crearía comisiones que no existen en la ley, en el tiempo límite del mes de septiembre.

En tanto, Morena sigue en la discusión de las comisiones que le falta resolver por votación de los legisladores: la del Trabajo y Previsión Social, Educación y Atención a Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El PAN concluyó su propuesta, con los siguientes nombres y comisiones: Justicia, Felipe Fernando Macías Olvera; Defensa Nacional, Ricardo Villarreal García; Transparencia y Anticorrupción, Juan Carlos Romero Hicks; Comunicaciones y Transportes, Víctor Manuel Pérez Díaz; Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Carmen Rocío González Alonso; Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Sonia Rocha Acosta.

Así como Protección Civil y Prevención de Desastres, Ana María Balderas Trejo; Economía, Comercio y Competitividad, Jorge Ernesto Inzunza Armas; Federalismo y Desarrollo Municipal, Annia Sarahí Gómez Cárdenas; Asuntos Migratorios, Rosa María González Azcárraga; Radio y Televisión, Luis Alberto Mendoza Acevedo; Economía Social y Fomento del Cooperativismo, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez. El PT definió a Lilia Aguilar Gil como Presidenta de la Comisión de Vivienda; Alfredo Femat Bañuelos, al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores; Reginaldo Sandoval Flores, en Infraestructura, y Ana Karina Rojo Pimentel, en Bienestar.