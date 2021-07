Este problema se agrava porque una vez cancelado el sello digital, es necesario renovarlo acudiendo a las oficinas del SAT, pero no hay citas disponibles, afirmó Guillermo Mendieta, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio Contadores Públicos de México (CCPM). Cuando la autoridad advierte una irregularidad como motivo de cancelación de sellos, se pueden hacer las aclaraciones vía buzón tributario o presencial.

Noticia Relacionada Dificulta SAT la posibilidad de facturar

Por motivos de la pandemia se recomienda hacerlo vía buzón, dijo. Sin embargo, si el contribuyente no logra solventar la irregularidad y le cancelan los sellos, entonces tiene que volver a hacer un trámite como si se obtuviera por primera vez y ahí sí es necesaria una cita en las oficinas del SAT, las cuales son escasas, explicó Mendieta. La Procuraría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ha detectado irregularidades en el proceso de cancelación, entre las que destacan no localizar al contribuyente, pues en algunos casos el SAT no ha analizado a profundidad y su personal verificador sostiene, de manera arbitraria, que los domicilios fiscales no cuentan con infraestructura para operar.

Otro caso es que en la comprobación de domicilio, si un inmueble está conformado por varios interiores y el domicilio fiscal se encuentra al fondo, no se acude a verificarlo directamente.