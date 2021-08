Difícil que trabajadores accedan al crédito de subcuenta del INFONAVIT

Contrario a lo que esperan los derechohabientes del INFONAVIT, con relación a la adquisición de un terreno con la utilización de su crédito, éstos no podrán acceder sino exclusivamente sólo mediante su ahorro de la sub cuenta de vivienda.

Raúl Fortuni Sánchez, ex Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Matamoros, al respecto señaló que prácticamente los trabajadores tienen poco dinero en la sub cuenta de ahorro del INFONAVIT, de manera que no les alcanzará para comprar el terreno.