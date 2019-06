Difícil olvidar la muerte de Paco Stanley

Ciudad de México

Paola Durante, a quien se le implicó en el caso del asesinato de Paco Stanley, reconoció que a 20 años de ocurridos los hechos sigue siendo difícil darle la vuelta a la hoja debido a que todavía hay gente que la juzga y la señala.

Aunque ha aprendido a vivir con el estigma, Durante aseguró que hay un antes y un después en su vida tras el lamentable asesinato del presentador, con quien trabajaba como edecán en el programa de televisión "Una tras otra".

APRENDES A VIVIR CON ELLO

Mucha gente me dice que han pasado 20 años, que ya es algo superado, pero la verdad es que no, aunque el caso se cerró y los implicados salimos de la cárcel, la gente aún lo recuerda y hasta me he topado con nuevas generaciones que saben de esto. No olvidas, simplemente aprendes a vivir con ello", indicó al referirse a su situación tras haber sido señalada en el caso junto con el conductor Mario Bezares y el reportero Jorge Gil, estos dos últimos, con quien Stanley estaba a la hora que fue asesinado el 7 de junio de 1999 en un restaurante ubicado en el sur de la Ciudad de México, donde acostumbraba desayunar.

Tras muchas lágrimas y haber tomado terapia ha logrado superar el dolor, la tristeza y coraje que sentía ante esta situación en la que fue involucrada y por la cual pasó casi dos años en el Reclusorio Oriente de esta ciudad; aún recuerda las noches interminables y la profunda soledad que sentía.