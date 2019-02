Difícil, entender mensaje de AMLO: Sánchez Cordero

Ciudad de México.

A veces es difícil entender el mensaje y la política social del Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

"Y es difícil entenderlo porque se tiene que desentrañar en muchas ocasiones el sentido de lo que nos está diciendo y de lo que nos está hablando", apuntó.

Durante la 101 Asamblea Ordinaria de la Concamin, la funcionaria afirmó que para el Presidente no basta con cumplir requisitos, pues su prioridad es el bienestar social.

"En primer lugar está qué beneficio social, qué justicia social está detrás de cada uno de estos empleos, de cada uno de estos concursos y licitaciones", explicó.

"Ahí está su programa, el bienestar, el bienestar para el pueblo, la inclusión social, no solamente el check list, no solamente el dar muchísimos empleos, no solamente haber cumplido con otros requisitos, el tema más profundo de llama justicia social, se llama bienestar de nuestro pueblo".

En entrevista posterior, Sánchez Cordero abundó que el mensaje del Presidente hay que desentrañarlo, pero siempre es muy claro a favor del bienestar de la población "ante todo".

¿Es incomprendido el Presidente?, se le preguntó.

"Pues yo no sé si sea incomprendido, desentraño siempre el sentido de su mensaje, y como yo he estado desentrañando por muchos años, 25, el sentido de la ley, hoy desentraño el sentido de un mensaje y de una política pública", respondió.