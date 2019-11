Difícil acceder al asilo en EU

Matamoros, Tam.- De los poco más de mil 600 inmigrantes que se encuentran en los campamentos del Puente Nuevo Internacional, solo el 5 por ciento tiene las posibilidades de recibir el asilo humanitario de los Estados Unidos.

El vicepresidente en asuntos fronterizos de la Cámara Nacional de Comercio, Óscar Flores señaló que el hecho de que las personas de Cuba, Honduras, Salvador, Venezuela y otros países lleguen con la intención de mejorar su vida económica en el vecino país, difícilmente podrán ingresar de manera legal.

Explicó que toda esta población que actualmente se encuentra en el Puente Nuevo, llegaron hasta aquí debido a que en sus países no tienen empleo o salarios altos para sacar adelante a su familia, sin embargo estas circunstancias no son factor para recibir un asilo humanitario.

"Quienes tienen las posibilidades de ingresar a los Estados Unidos de manera legal, son aquellos perseguidos, quienes fueron sujetos de violencia en sus países y que salieron huyendo, ellos si tienen posibilidades de obtener este asilo humanitario, el resto es mejor que inicien a regresarse a sus países de origen", dijo.

Manifestó que las autoridades de Estados Unidos son muy estrictas en este sentido, el hecho que no vivan bien sus países, no es factor para otorgarles el libre paso.

Resaltó que lo más viable es informarles de esta situación a esta comunidad, para que ellos mismos inicien a tomar la decisión de regresarse a sus países, ya que no van a obtener su asilo humanitario como se los hicieron saber al momento de salir de sus naciones.

Necesario informarles la situación

