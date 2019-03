Diferencias políticas dificultan coordinación en seguridad: Durazo M.

Morelia, Mich.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, consideró que las diferencias políticas entre los órdenes de gobierno han dificultado la coordinación entre las corporaciones de seguridad del país.

Ante ello, el funcionario federal hizo un llamado a anteponer la seguridad de la población.

Durante la inauguración de la Primera Reunión Regional Occidente de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, Durazo Montaño expuso la debilidad de las corporaciones policiales municipales ante la insuficiencia de personal y la mínima capacitación.

"Hay mil 800 municipios que tienen policías de los casi 2 mil 500 que tenemos en el país. De ellos solamente la mitad tiene policías, y de ellos solamente una parte muy pequeña tiene más de 20 policías, la mayoría de ellos, no adecuadamente capacitados", detalló.

Además de la debilidad de las policías locales, Durazo atribuyó la inseguridad de México a una falta de coordinación entre las diversas corporaciones de seguridad con las que cuenta el país.

Incluso afirmó que son las diferencias políticas las que dificultan esa unión.

"Las diferencias políticas nos separan o dificultan el cumplimiento de esta tarea y la posibilidad de optimizar los resultados que se pueden conseguir a partir de la suma de esfuerzos", sostuvo.

Sin embargo, dijo, "debemos trascender las diferencias políticas cuando menos para trabajar juntos en el ámbito de la seguridad".

Durazo insistió en el combate a la corrupción y la criminalidad en las filas de las corporaciones de seguridad, pues confirmó que son éstas las que brindan protección a la delincuencia organizada.

"No hay crimen organizado que no haya avanzado en el país de la mano de la protección policial, y pudiera decir que no hay protección policial al crimen organizado que no haya avanzado de la mano o de la protección de un alto político o un alto funcionario, por eso tenemos que proponernos plantear barrer la escalera de la corrupción de arriba hacia abajo", reiteró.

Además, recalcó que los graves problemas de inseguridad que padece el país, no se formaron de un día para otro, por lo que su solución tampoco será en el corto plazo.