Diferencias de Generación

El concepto social de la película

A pesar de que la película está basada en la famosa historia de "Romeo y Julieta"; Spielberg ha considerado que la sociedad actual está mucho más dividida y es individualista. Y que ahora el público está más preparado para analizar y llevarse una reflexión sobre el conflicto principal. El director Steven y Tony Kushner, el guionista, intentaron resaltar la ansiedad y el resentimiento que pueden convertirse en odio y racismo.

Tal es el caso de la pelea entre los Jets y los Sharks, un enfrentamiento entre "blancos" y "puertorriqueños", en la película original no se veía tanto la rivalidad, mientras que en la versión de 2021 se puede ver claramente como lo Jets cometen un acto de crimen al destrozar un mural con la bandera de Puerto Rico.

Respeto por la cultura latina

Los actores en la nueva versión son realmente latinos y no se utiliza maquillaje como en la versión original. Lo que permite una actuación más natural en los personajes sin fingir que son de otra cultura. Además, las escenas cuando se habla en español no fueron subtituladas por orden de Spielberg ya que quería respetar lo suficiente el idioma como para no subtitularlo.

Actualización de actos musicales

Spielberg agregó a su versión una nueva canción "La Borinqueña", el himno nacional de Puerto Rico, en un inicio de la película. Por otra parte, se cambió el orden de las canciones y las secuencias, por ejemplo, se cambió el acto musical más recordado que es "America" que iba entre "Maria" y "Tonight" para dejarlo al final de estas dos últimas y se canta al siguiente día no la misma noche que se llevaron los duetos anteriores.

Rita Moreno aparece en dos papeles

Una de las diferencias curiosas en el filme es que la actriz Rita Moreno que interpreta a "Anita" en la película de 1961, vuelve en la nueva versión ahora en el papel de "Valentina", la dueña de la tienda de dulces de Doc. Rita no sólo se conformó con ser actriz de la película de 2021 sino que también es productora ejecutiva.

El cambio en "San Juan Hill"

El escenario de "West Side Story" es San Juan Hill, una apodó que se le dio al área de Lincoln Square del Upper West Side de Manhattan, un área demolida y remodelada en el complejo de artes escénicas del Lincoln Center a principios de la década de 1960. Por lo que la construcción ocurría cuando la película original de 1961 estaba grabándose, así que el director Steven Spielberg dio un poco más de contexto a sus personajes para que sintieran el miedo de que iban a ser obligados a abandonar sus casas y que su barrio pronto se convertiría en lugares ostentosos para ricos.

Amor sin Barreras de 2021.