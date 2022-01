DIF nacional confirma salida irregular de Emilio, bebé acogido un fin de semana por Mariana Rodríguez

Aunque la esposa del gobernador Samuel García alegó que egresó al niño mediante un permiso de "convivencia familiar", del 14 al 16 de enero, no se acreditó que la pareja siguió el procedimiento para obtener el permiso de "medida especial" que aseguró haber obtenido para el resguardo temporal.

"La Procuraduría de Protección y el Director del Centro de Atención Integral al Menor y la Familia, ambos del estado de Nuevo León, otorgaron el permiso para que el niño quedara bajo resguardo del matrimonio durante un fin de semana, como medida especial.

"Sin embargo, no se proporcionó evidencia que acredite que la medida antes señalada se emitió con las formalidades que exige la ley, como lo es que se encuentre por escrito, debidamente fundada y motivada, así como apegada al interés superior del niño, conforme se solicitó en el requerimiento de información", señala el comunicado que este lunes emitió el sistema Desarrollo Integral de la Familia a nivel nacional.

Se da a conocer que el pasado 19 de enero, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) recibió de la Procuraduría del menor de Nuevo León información para responder al requerimiento de la instancia para conocer el proceso legal que se siguió para que Mariana y Samuel obtuvieran el permiso para este supuesto medio alternativo de cuidado familiar.

"Derivado del análisis de la información recibida se desprende que no existe un proceso de adopción en curso que involucre al niño, ni tampoco a la familia integrada por el C. Samuel García Sepúlveda y la C. Mariana Rodríguez Cantú.

"La Procuraduría de Protección de Nuevo León informó que desde hace tres meses el niño ´recibe visita diaria por parte de la C. Mariana Rodríguez Cantú´, sin aclarar o justificar las razones de dichas convivencias. Y argumenta que se autorizó la salida del niño bajo la responsabilidad de la C. Mariana Rodríguez Cantú, por representar para él una ´figura significativa´", dice el DIF nacional.

De igual manera, la PFPNNA encontró que Mariana Rodríguez no vulneró el derecho a la intimidad del menor Emilio, tras difundir masivamente la imagen y datos personales del niño, al señalar que no se considera injerencia ilegal o arbitraria aquella que emane de quienes "ejercen la patria potestad, tutela, guarda o custodia, en el cumplimiento de la obligación de orientar, supervisar y en su caso restringir, conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al Interés Superior de la Niñez".

Quienes pudieron vulnerar este derecho fueron los medios de comunicación pues fueron los que difundieron información del niño discapacitado que padece esquizencefalia de labio abierto derecho, al tomar imágenes de las redes sociales de Rodríguez Cantú.

Finalmente, se da a conocer que la Procuraduría Federal del menor, dependiente del DIF nacional convocó a reunión urgente este martes 25 para revisar la legislación, procedimientos y protocolos vigentes de medios alternativos de cuidado familiar en Nuevo León.

El propósito es homologarlos con el DIF nacional para erradicar prácticas contrarias a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como al interés superior de la niñez.

Este lunes el gobernador Samuel García acompañado de su esposa Mariana Rodríguez instalaron una mesa de trabajo en materia de adopción entre los tres poderes del estado para agilizar los procesos, pues los actuales son "tardíos y lentos".

Samuel García dijo que, con los cambios a la legislación, para favorecer a la niñez, el DIF NL será ejemplo a nivel nacional.