Diez películas para ver en Semana Santa

Charlton Heston es uno de los actores que ubicamos en un segundo, él es muy conocido porque está presente desde nuestra infancia. No es porque sea un actor de vanguardia, sino porque hemos visto sus películas cada año.

En México, es una tradición ver las cintas clásicas que tratan sobre narraciones bíblicas o sobre la historia del nacimiento y muerte de Jesús. En televisión se arman verdaderos maratones de cine permanencia voluntaria, como antes se les llamaba, para que veamos todos los clásicos hollywoodenses de la época.

Para que recordemos estas épocas, presentamos un recuento de diez películas que pueden ver en la Semana Mayor:

1. Quo Vadis. Aborda el amor de un general romano con una cristiana y él roba cámaras del emperador Nerón, es una cinta que se filmó en 1951.

2. The Robe (El manto sagrado). La película fue de las grandes ganadoras de 1954 en los Oscar. Con las interpretaciones de Richard Burton, Jean Simmons y Victor Mature. Es un súper clásico.

3. The Ten Commandments (Los diez mandamientos). Hagamos cuentas... la cinta donde Charlton Heston se ve apenas envejeciendo data de 1956. La cinta ganó el Oscar porque los efectos se veían súper reales.

4. Ben Hur. Con 12 nominaciones al Oscar, fue la gran ganadora con 11 galardones ¿De qué año es? ¡De 1959!

5. Spartacus (Espartaco). Una de las joyas dirigida por Stanley Kubrick que te estás chutando desde que se produjo en 1960.

6. Barabbas (Barrabás). Anthony Quinn estaba en el máximo de su fama cuando interpretó a Barrabás allá por el año de 1961.

7. King of Kings (Rey de reyes) En el cine mudo fue una de las primeras cintas que abordaron la vida de Jesús, pero desde el punto de vista de María Magdalena, el remake de 1961 es el que nos ponen en televisión abierta.

8. The Bible... in the Beginning (La biblia) Dirigida por John Huston y producida por Dino de Laurentiis. Relata, de manera episódica, los primeros veintidós capítulos del Génesis. La estás viendo desde hace 1966.

9. Jesus of Nazareth (Jesús de Nazaret). Robert Powell jamás abandonó este personaje que interpretó en la miniserie más recordada desde 1977. Un total de seis horas para que no te aburras de la historia.

10. The Passion of the Christ (La Pasión de Cristo). Es la más reciente, data de 2004, pero una de las más polémicas, pues la sangre que imprime Mel Gibson es excesiva para algunos.