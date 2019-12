Diez años de búsqueda sin solución

Torreón, coahuila.

En 2009, un sacerdote de la Diócesis de Saltillo llegó con el obispo Raúl Vera para pedirle ayuda porque un hermano, que había venido del Estado de México con un grupo de 11 vendedores de pinturas, había desaparecido en Coahuila.

"Primero desapareció una camioneta de los compañeros, el hermano se comunicó, que estaban buscándolos. De buenas a primeras perdieron contacto con él. El padre nos pidió que si podíamos hacer algo por su hermano. Empezamos a darle seguimiento, pero dijimos ´vamos a darle seguimiento a las otras personas que también venían´", recuerda el obispo.

Raúl Vera asegura que nunca se imaginó la profundidad de lo que empezaban a enfrentar.

Así comenzaron las reuniones de lo que se convertiría en uno de los primeros colectivos de familias de desaparecidos en la historia reciente del país: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec).

Entre las primeras familias estaba Lourdes Herrera, madre de Brando Esteban Acosta Herrera, esposa de Esteban Acosta Rodríguez y cuñada de Gerardo y Gualberto, todos desaparecidos el 29 de agosto de 2009 en Ramos Arizpe cuando se dirigían al aeropuerto a dejar a Gualberto.

Su hijo tenía 8 años cuando desapareció. Su esposo era jefe de seguridad y custodio del Cereso de Saltillo. Sus cuñados vivían en Estados Unidos y estaban de visita porque la mamá estaba enferma. "A las cuatro de la tarde me habló la esposa de Gualberto, que ya había llegado el vuelo, pero no encontraban a Gualberto. Hablé a Monterrey para pedir informes y me dijo la señorita que de los 82 pasajeros, sólo abordaron 81. Ahí sospeché", dice Lourdes.

Los celulares mandaban a buzón y ella sólo pensaba si le iban a dar Chocomilk a su hijo a esas primeras horas, porque el pequeño siempre tomaba chocolate. "Esperaba que lo regresaran y pidieran rescate", platica.

Lourdes inició su búsqueda en solitario. Fue a la PGR, con la Marina, la fiscalía, la Sexta Zona Militar, la policía municipal, a todo lo que se decía policía; acudía con la esperanza de que alguien hablara.

Para finales de septiembre e inicios de octubre de 2009, el párroco de su iglesia la mandó llamar. El sacerdote era hermano de uno de los pintores desaparecidos. "Hay más familias y tienen reuniones con el obispo, no sé si estés interesada", le dijo. Lourdes estaba decepcionada de la justicia.

El anuncio

Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Saltillo, recuerda que en todos los primeros casos se había presentado denuncia ante el Ministerio Público, pero no había nada en ningún expediente.

Le impactó la primera vez que se entrevistó con las familias, con las madres; le sorprendieron los ojos, la piel y el cabello seco, los ojos hinchadísimos, la postura encorvada, como compactadas. "De todas, por muy bravas y exigentes, en términos físicos, su expresión era de mucho dolor y como consumidas", recuerda.

Las autoridades infundían miedo cuando alguna familia acudía a denunciar. "Todos venían llenos de un miedo terrible, lo primero que hacían era amenazarlas", dice el obispo Raúl Vera.