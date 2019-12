´Dieta y posadas en nada rivalizan´

"No hay que sentirse culpables si ya se comieron algo extra, al contrario que eso sirva de motivación para el ejercicio". Frida Figueroa, Programas Alimentarios DIF.

Frida Figueroa, encargada de los Programas Alimentarios del Sistema DIF, hizo un llamado a quienes se mantienen bajo un régimen alimenticio saludable para que esto no les impida asistir a posadas o convivios navideños, por temor a romper la dieta.

Al asegurar que los platillos típicos como el pavo, pierna o lomo relleno pueden consumirse bajo porciones moderadas, cuidando el plato del buen comer donde se indica que deben existir verduras, cereales y carnes.

"Han llegado al consultorio casos donde nos dicen no fui a la posada del trabajo o con mis amigas porque me dio miedo romper la dieta, eso es un error, diciembre es un mes muy alegre que debemos celebrar, adoptar con las fiestas, el problema no es lo que se consume sino la cantidad".

Hizo énfasis en que las bebidas azucaradas deben evitarse, al igual que aquellos postres que son altos en calorías.

Para cuidar la alimentación, es importante que si en el convivio se cuenta con una barra de postres o frituras solo se opte por una pieza.

El ejercicio y actividades al aire libre son fundamentales para vigilar el peso.

"No hay que sentirse culpables si ya se comieron algo extra, al contrario que eso sirva de motivación para el ejercicio, para cambiar bebidas, para balancear la dieta, por lo general este mes todos abandonan sus propósitos y durante enero es muy difícil retomarlos".

Figueroa insistió en que en el sistema DIF se brindan consultas gratuitas, así como orientaciones personalizadas para mantener un estilo de vida saludable.

Evento navideño

Armarán cena multitudinaria

Al llegar la temporada navideña, las asociaciones dedicadas a entregar ropa, alimento y productos de higiene a personas de bajos recursos organizan la tradicional cena navideña multitudinaria en la colonia Pedro J. Méndez, con el objetivo de entregar durante la noche buena y navidad un alimento festivo.

Por lo que a través de las redes sociales se han intensificado las búsquedas de donadores de bebidas, carnes, pastas, juguetes, dulces y postres.