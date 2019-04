Diego Simeone: "El tema Diego Costa ya está resuelto"

Madrid, España.

El regreso un día después de Diego Costa a los entrenamientos apagó un pulso con el club que ha durado sólo unas horas, desde su negativa del jueves a ejercitarse a la vuelta este viernes a la normalidad sobre el césped a las órdenes de Diego Simeone, que remarcó que es un tema que "ya está resuelto".



"Es una situación interna que la resolvimos en el día de ayer y obviamente Diego estaba entrenando naturalmente como ha entrenado siempre", despejó el técnico cada pregunta en la sala de prensa sobre todo lo sucedido en torno al delantero en las últimas horas, desde la sesión del jueves hasta el entrenamiento de este viernes.



No profundizó nada más. Ni desveló si había conversado con el futbolista ni si éste había pedido perdón al grupo y a él por la negativa a entrenarse.



"Creo que fui bastante claro. Es un tema interno, como todos los temas internos se resuelven internamente y ya está resuelto, porque hoy Costa entrenó como lo hace siempre.



"No creo que en la familia, cuando suceden situaciones, las vayas contando por la calle a la gente que pasa que no conoces", enfatizó luego el técnico para dar por concluida la rueda de prensa, con un nombre insistente en todas las preguntas menos una, Diego Costa, que una hora y media antes volvió a los entrenamientos con el equipo en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda.



Sólo 24 horas después de su negativa a entrenarse el jueves como respuesta al expediente sancionador abierto por el club, que le había comunicado el miércoles y que incluye una multa fuerte, de la que no se ha desvelado la cantidad, por sus ocho encuentros de sanción por insultar al árbitro en el partido contra el Barcelona.



Mientras el equipo ya divisa la visita de este sábado a Eibar, donde el atacante no jugará por sanción, él era la noticia este viernes en las instalaciones del Atlético. Saltó al césped junto a sus compañeros para la sesión que comenzó a las 11.00 horas y se alargó en torno a una hora, completada de principio a fin por del delantero, salvo en la breve prueba final del once de Simeone, como ocurrió con otros compañeros que son baja o serán suplentes allí.



"No cambio lo que pienso sobre Diego", expresó el técnico en referencia a la sucesión de dos hechos en menos dos semanas que han puesto al atacante en el foco: su expulsión en el Camp Nou de Barcelona, el 7 de abril, con su consiguiente sanción de ocho choques y su decisión el jueves de no entrenarse con el equipo, aunque sí acudió a la Ciudad Deportiva de Majadahonda.



Simeone lo quiere en el Atlético el próximo curso. Es más. Lo ve en el equipo, según se desprende de sus palabras de este viernes.



"No veo otra situación que encontrar en la pretemporada que viene un Costa con ilusión, con hambre y con ganas de revertir esta temporada que no es la ideal para todo lo que hizo él, ya sea en el Chelsea, el Atlético y en todos los equipos", remarcó el técnico argentino.



¿Está cerrado que se vaya a quedar?



"Cerrado que jugadores se queden a día de hoy no se puede cerrar nada. Siempre los jugadores pueden tener la posibilidad de salir, cualquiera sea. Nosotros siempre queremos competir con los mejores y con los que consideramos que le pueden hacer bien al equipo para seguir creciendo como club".



Y, entre ellos, ve a Diego Costa. "Considero que no tuvo una buena temporada en base a muchas lesiones que no le permitieron tener la regularidad que cualquier futbolista, y más con sus características, necesita", abundó el entrenador.



El atacante ha jugado menos de la mitad de los partidos, 21, de su equipo, 45. Ha marcado cinco goles en 21 encuentros; dos en el primero, la Supercopa de Europa contra el Real Madrid en Tallin, ganada en la prórroga y de la que él fue el mejor futbolista, y tres en los restantes 20 duelos, con una diana al Barcelona, otra al Alavés y otra, en Liga de Campeones, al Mónaco.



Entre lesiones -se perdió 21 choques por ese motivo- y sanciones -de momento ha sido baja en dos duelos por ello, aunque aún le quedan siete más, seis esta temporada y uno la siguiente-, Diego Costa no ha podido disputar 23 encuentros oficiales de este curso.