Diego Rolán llegó a México

CIUDAD DE MÉXICO.

Diego Rolán, delantero uruguayo llegó a México a reportarse con ¿América?.

El atacante llegó a la Ciudad de México y su representante Gerardo Rabajda, exportero del Puebla, aclaró que no viene a las Águilas, pero sí a otro club. "Nos pidieron confidencialidad, no podemos asegurar nada, hay varios clubes interesados en él. No podemos decir nada más", comentó el ahora agente de futbolistas.

Se habla de FC Juárez y también de Tigres como los otros clubes interesados en el jugador, pero este no aterrizó ni en Juárez ni en Monterrey, sino en la Ciudad de México, sede del América, a la que llegó con maletas y novia, con la intención de quedarse.

"No puedo hablar, disculpen", decía el uruguayo tímidamente, mientras Rabajda trataba de llamar la atención de los medios que acudieron al aeropuerto.

"No es América el equipo interesado, hay varios más, no podemos decir nada", cerró el agente para tomar una camioneta e irse con el refuerzo del América, que niega serlo.

El jugador, perteneciente al Deportivo de La Coruña de España, ha arrastrado lesiones, por lo cual su fichaje con cualquier otro equipo depende de que apruebe los exámenes médicos.

En las últimas horas corrió el rumor de que Rolán sería firmado por Tigres pero para jugar a préstamo con Juárez.

Diego Alejandro Rolán Silva, nació en Montevideo, Uruguay hace 26 años. Surgió de las fuerzas básicas del Defensor Sporting donde debutó en 2011. En el 2013 fue traspasado al Girondins de Burdeos, Francia, donde jugó hasta el 2017, de ahí ha comenzado a vagar en clubes españoles: Málaga, La Coruña, Leganés y Alavés.

Su valor, según transfermarket, es de 2.2 millones de dólares.