Diego Maradona será investigado

Ciudad de México

Antes de intentar agredir a varios aficionados tras la Final del Apertura 2018 que perdió Dorados a manos del Atlético San Luis, Diego Armando Maradona fue provocado por un grupo de seguidores que lo llamaron "pinch... drogadicto", además de dedicarle un cántico.

El astro argentino, quien vio el duelo entre ambos equipos en uno de los palcos del Estadio Alfonso Lastras, debido a que se encontraba suspendido, perdió la paciencia cuando un conjunto de personas lo provocó recordándole su problema de adicción a las drogas mientras éste se dirigía al vestidor del Gran Pez.

Un video que circula por redes sociales muestra como Maradona camina sobre uno de los pasillos mientras varios aficionados lo insultan y recriminan.

"Pinche drogo, pinche drogadicto. "Maradona se la come, Maradona se la come, Maradona se la come", gritaron varios aficionados.

Ante esta situación, el DT de Dorados dirigió su atención al grupo y tiró un manotazo, mientras era separado por su cuerpo de seguridad.

El video causó revuelo en redes sociales y dividió opiniones. Ayer, la Comisión Disciplinaria informó en un comunicado que inició una investigación de oficio en contra de Maradona.