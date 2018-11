Diego Luna quiere hacer reflexionar

Los Ángeles, Estados Unidos.

El intérprete de 38 años realizó una gira de promoción en la que ha visitó México, Frankfurt, Florencia, Bilbao, Singapur, Bombay y Los Ángeles.



"Estoy jodido. Siete ciudades en diez días. Como los rockeros, pero sin las fiestas ni las drogas", comentó.



Pero Luna, que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, se viene arriba rápidamente hablando de Narcos: México, serie en la que interpreta a Félix Gallardo, el líder del cártel de Guadalajara.



"Estoy orgulloso de lo que hicimos", menciona, "creo en el entretenimiento, pero aspiro a ser parte de un entretenimiento que te haga pensar y reflexionar; que invite a un debate necesario y te cuente las cosas desde otra perspectiva. La serie lo logra", agrega.



"Muchos descubrirán en la serie muchos matices que a veces obviamos en esta conversación", declaró.



"Cuando la narrativa es solo de buenos contra malos es un error. Hay que hablar de un sistema de corrupción que ha llegado a todos los niveles de poder y de un mercado que no deja de crecer. Eso no lo hemos querido ver desde esa perspectiva. Mientras haya demanda, habrá oferta", apunta.



Luna es consciente de que series de este tipo han glorificado o enaltecido a sus violentos protagonistas, pero el actor considera que Narcos: México contextualiza y humaniza a Gallardo.



"Como actor, uno no juzga al personaje. Debo encontrar los motivos que lo mueven. Como narrador, me interesa entender el contexto que puede dar un caso como el de Félix. Aquí se cuenta la oscuridad de estos personajes, la soledad y la ambición desmedida que los caracteriza", declara.



"Nosotros huimos de la retórica de que las cosas son blanco o negro. Es algo que hace daño y que está creciendo en todo el mundo. Esa idea de que buenos contra malos, conmigo o contra mí. Yo pido que no se nos olviden los matices porque ahí están muchas respuestas. Y la serie habla de esos matices", sostiene.