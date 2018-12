Diego Luna no hizo campaña a favor de AMLO

El actor Diego Luna, señaló en sus redes sociales que nunca hizo campaña a favor del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.



Aclaró que votar por él (Andrés Manuel) no le quita el derecho de cuestionarlo ni criticarlo, pues si algo merece México es una sociedad activa políticamente.



"Nunca hice campaña para @lopezobrador_ como dicen por ahí, no hacía falta, el PRI, el PAN y el PRD hicieron suficiente. Votar por alguien no me quita el derecho a cuestionarlo, a ser crítico y opinar cuantas veces crea necesario. Nuestro país merece una ciudadanía activa", escribió.