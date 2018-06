Diego Luna ama escenarios mexicanos

El actor mexicano Diego Luna, quien el 17 de junio terminará funciones de la obra "Privacidad", afirmó que tiene ganas de hacer teatro en Broadway, pero no es algo que le quite el sueño, ya que le fascina desarrollarse en los escenarios mexicanos.

En entrevista indicó que formar parte de montajes teatrales en este país es la oportunidad de "estar en México, donde yo crecí viendo teatro. Cuando pienso en esto me recuerda la capital de mi país, hasta ahora no hemos planeado nada, yo adoro hacer teatro, porque me trae de vuelta al lugar al que pertenezco", dijo.

El también cineasta fue padrino, al igual que Luis Eduardo Garzón, de la obra "Cinema 35" que develó placa por el fin de temporada en el Foro Lucerna, bajo la dirección de Joe Rendón, y que contó con las actuaciones de Damayanti Quintanar, Ana González Bello, Martín Altomaro y Pierre Louis.

Al respecto, Luna se mostró contento de ser invitado, porque es una compañía a la que quiere mucho, que lleva un rato conociendo y le encantó ver lo que le pasó a la obra y cómo se fue afinando.

"Es lo bonito del teatro, uno ensaya y ensaya, pero pasa algo mágico cuando hay público, porque éste empieza a darle ese último retoque al montaje, esa última pulida y vimos una historia redonda que disfruté muchísimo", señaló.

Indicó que era inevitable sentarse a ver la obra y pensar: "¿Cuándo fue la última vez que fui al cine", porque ya no voy tan seguido como iba antes a ver, sobre todo esas películas que me han marcado, no sé si todas las he visto en pantalla grande, entonces es un tema muy pertinente".

Puntualizó que es esencial que el teatro reflexione e invite a los espectadores a un debate sobre este tema, del cómo el público se ha dejado de juntar en las salas a ver largometrajes, pues de eso "trataban mis fines de semana".

"Antes cuando era estudiante, recuerdo que ese era el gran vínculo con mis compañeros ir al cine, verlos juntos, ir a discutir, tomarnos unas cervezas", reflexionó.

Sobre la obra "Privacidad", que lleva varios meses dando funciones él solo, en tres semanas termina, casi cuando arranca la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, tras haber hecho 200 representaciones.

"Queremos terminarla en su mejor momento con la sala llena, con un público que todavía se sorprende y una historia que les estamos contando, que es muy particular de este tiempo porque el mundo tecnológico y de las redes sociales va cambiando drásticamente".

Por otro lado, descartó que haya recibido una invitación para darle vida a "Cantinflas" en alguna serie biográfica, aunque admitió que en la época que vivió este comediante fue muy interesante, ya que a través de su personaje se puede hablar de muchas cosas de este país y del cine de ese entonces.

"Algunos me preguntan que cuándo voy a empezar a trabajar, que cuándo se va a hacer, no tengo ni idea, nadie se ha acercado conmigo, no puedo decir que quiero hacer algo que ni he leído, en qué condiciones", concluyó.