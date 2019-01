Diego Godín podría irse en junio del Atlético

Madrid, España .

Atlético de Madrid se prepara para retomar su lucha por el título de la Liga española cuando visite el domingo al Sevilla, pero el club también tiene preocupaciones a largo plazo debido a la incertidumbre que rodea al futuro de la defensa, la base de su prolongado éxito bajo el mando de Diego Simeone.



El capitán Diego Godín está entre los cuatro jugadores que han sido el eje de la zaga del Atlético en los últimos años, pero su futuro no está claro.



El uruguayo, además, es admirado por el gol que llevó al equipo a ganar la liga en 2014. Sin embargo, al defensor de 32 años solo le quedan seis meses de contrato, lo que significa que es libre de negociar con otros equipos y que se puede marchar en junio sin el pago de una cláusula de rescisión.



"El Atlético no se entiende con Godín", tituló el miércoles el diario Marca, que sostuvo que el defensor y el club llegaron a un acuerdo verbal en agosto sobre una ampliación de contrato después de que el uruguayo recibiera una oferta del Manchester United, pero todavía no se firmó un nuevo contrato.



Los contratos del lateral derecho Juanfran y del lateral izquierdo Filipe Luis, ambos de 33 años, también finalizan en junio. Su partida sería un duro golpe para el equipo rojiblanco, que ostenta el récord defensivo por cuarta temporada consecutiva y está a tres puntos del líder Barcelona.



La incertidumbre sobre el trío parece indicar un inminente cambio de defensa en el equipo de Simeone, pero los planes del entrenador a largo plazo también se han puesto en duda por el interés del Bayern Munich en el defensa Lucas Hernandez.



Pese a los reportes que aseguran que el club alemán pagará la cláusula de salida de 80 millones de euros (91 millones de dólares), el Atlético sostiene que el francés seguirá en el equipo.