Diego Boneta conectó a Juanpa con la serie de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 .- "Es cañón la vida de un actor porque siempre vas a tener el no, hay pocos sí, nunca vas a tener más "sí" que "no", porque no sólo es qué tan bien lo haces, es si el director estaba pensando en alguien con cierta fisonomía y no eres tú, no vas a ser tú por más bien que lo hagas. Estuve como dos años haciendo audiciones y de repente me encuentro a Diego Boneta en un desfile de Dolce&Gabbana y me cuenta que estaba haciendo la serie de Luis Miguel, Diego me conecta una oportunidad súper chida".

"Diego se convirtió en el primer actor que conocí cercano, y en ese momento me aventó ciertos tips que digerí muy bien, me pasan a la audición, la hago, pasan unos días, me vuelven a llamar, hago otra escena, pasan más días y me marca Diego y me dice: Wey, antes que nada quiero decirte que eres mi amigo, que te quiero mucho, que oportunidad va a haber muchísimas, lamentablemente... ¡te quedaste con el rol!"

Dijo que la serie le ha dado mucha satisfacción. En la vida real, Juanpa es novio de Macarena Achaga, quien interpreta a Michelle, la hija de Luis Miguel.

"Me tocó un proyecto que pegó. Eso es una locura, incluso he hecho audiciones para películas muy grandes que no he conseguido y no han generado el ruido que generó esta serie, entonces yo digo que qué afortunado fui de ser parte de un proyecto que explotó"

A raíz de la serie, la gente ya le preguntaba por Marcela y por la historia, ya no tanto por Juanpa, sino por sus personajes.

"Fue bien bonito porque por primera vez en mi vida la gente me reconoció por algo que no era yo, otro tipo de target, de audiencia".

Zurita también habló con Yordi sobre cómo vivió las críticas por su recaudación para apoyar a los damnificados tras el sismo de 2017. En ese momento, él venía de haber fomentado recaudaciones para apoyar a gente en Somalia y de haber estado en una conferencia en NY para acabar con la pobreza en un lapso de 30 años, por lo que decidió que tenía que apoyar a los damnificados tras el terremoto en México.

"Le marqué a todos mis cuates y pum, juntamos abajo de 1.4 millones de dólares de los cuales google donó medio millón. La parte más fácil fue juntar el dinero, lo más difícil fue ver qué haces con eso", dijo, y aseguró que primero buscaron una localidad en la que pudieran apoyar a todos sus habitantes, y esa fue Ocuilan.

"En la mayoría no teníamos el recurso suficiente para arreglar el pueblo entero, y encontramos Ocuilan, un lugar que podíamos sanar completo". El siguiente paso, dijo, fue buscar arquitectos, ingenieros y gente que pudiera construir las casas de quienes lo habían perdido todo y no hacer "un cubo de cemento".

Tiempo después, apareció una publicación preguntando dónde estaba el dinero que había recaudado.

"La verdad fue horrible (las críticas), imagínate que estás en el frenesí, corriendo, viendo propuestas de arquitectos, ingenieros, tenía yo 21 años (...)", agregó.

"Imagínate ver en todo el país tu cara donde dos semanas antes estás dando tu 200% para hacer el mejor proyecto de reconstrucción y de repente ves eso. No supe cómo asimilarlo, si contestaba iba a validar (lo que se había publicado), pero si no, el que calla otorga. No estaba preparado para recibir una bomba así".

La forma de poder salir de esa situación, dijo, fue dar el ejemplo y no dar su opinión, y enfocarse en los que habían perdido sus casas.

"La verdad es que soy muy afortunado porque estoy rodeado de gente muy chida, tengo una manager, una familia, nunca tuve la oportunidad de recibir el golpe".

Durante la entrevista, también negó que hubiera tenido un romance con Lele Pons, pues dijo, siempre han sido muy buenos amigos, pero nada más.

También reiteró su apoyo y admiración por Nath Campos, quien alzó la voz en contra de su abusador, Rix, quien fuera amigo de Juanpa.

"Rix se llegó a distanciar de mí y de Juca dos años antes del suceso, Nath es mi amiga, la conocí por él, Juca también, fue una bomba. Nat a mí me avisó un día antes y fue mucho qué digerir porque nadie te prepara para algo así, tiene muchas capas ese tema. Creo que Nath lo hizo muy bien, haber alzado la voz".